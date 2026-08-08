Jamshedpur News: मुख्य आरोपी शाहरुख के बहनोई शेख रहीम ने दी आरोपियों को पनाह, सिम कार्ड उपलब्ध कराया

Jamshedpur News: बर्मामाइंस के मोहम्मद आफताब आलम हत्याकांड में पुलिस ने अबतक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शहबाज उर्फ भोंदू, मो. रेहान (20), 17 वर्षीय दो नाबालिग तथा शेख रहीम (43) शामिल हैं। शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसपी सिटी ललित मीणा ने बताया कि शहबाज को पहले गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर चार अन्य आरोपी पकड़े गए। पुलिस के अनुसार शेख रहीम मुख्य आरोपी शाहरुख का बहनोई है। उसने आरोपियों को पनाह दी और अपने नाम से नया सिम कार्ड लेकर उपलब्ध कराया। मामले में पूर्व में दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता शाहरुख समेत अन्य नामजद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।पुलिस

ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, दो गोली, एक मैगजीन और दो बाइक बरामद की है। हत्या का कारण बर्मामाइंस यार्ड में मैन पावर सप्लाई को लेकर विवाद भी था। इसके अलावा नशे के कारोबार का आफताब ने विरोध किया था, जिसको लेकर आरोपियों को खुन्नस थी। सभी की गिरफ्तारी बर्मामाइंस के चूना भट्ठा इलाके से की गई। सिटी एसपी ने बताया कि आफताब की पत्नी सलमा कादरी के बयान पर बर्मामाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार, दो अगस्त की रात आफताब आलम रेलवे कंटेनर यार्ड पहुंचे थे। इस दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार छह हमलावर वहां पहुंचे। आरोप है कि शहबाज उर्फ भोंदू ने अपने साथियों के साथ आफताब पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे वे घायल हो गए। उन्हें पहले टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में बेहतर इलाज के लिए कोलकाता ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्राथमिकी में मो. शाहरुख को घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए मो. इमरान उर्फ इरु, मो. समद, रानी प्रवीन, अंगूरी बेगम, कुलसुम बीबी, बुगली समेत अन्य लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। कुलसुम बीबी और मो. समद को पुलिस जेल भेज चुकी है। आफताब आलम क्षेत्र में नशा के कारोबार का विरोध करते थे और नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इसी रंजिश में उन्हें पहले कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया।