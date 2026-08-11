Jamshedpur News: पुलिस की मुखबिरी करते हुए बना तस्कर, एक लाख के गांजा के साथ गिरफ्तार
Jamshedpur News: एमजीएम थाना पुलिस ने बालीगुमा में एक गुमटी से मादक पदार्थ बेचने वाले नितेश झा उर्फ राजू झा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 किलो 60 ग्राम गांजा, 7 बोतल नशीली सिरप, 3320 रुपये नकद, वजन मशीन और 11 चिलम बरामद किए हैं। नितेश पहले पुलिस के लिए मुखबिरी करता था और अब गुमटी में गांजा बेच रहा था।
Jamshedpur News: एमजीएम थाना पुलिस ने बालीगुमा के पास एक गुमटी में छापेमारी कर मादक पदार्थ बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी नितेश झा उर्फ राजू झा बालीगुमा दुर्गा मंदिर के पास का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से दो किलो 60 ग्राम गांजा, 7 बोतल प्रतिबंधित नशीली सिरप, 3320 रुपये नकद, एक वजन मशीन और 11 पीस चिलम बरामद किया है। रविवार को मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी शुभम खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालीगुमा में एक गुमटी वाला गांजा बेच रहा है। पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी की। इस दौरान गुमटी में रखे दो किलो 60 ग्राम गांजा और प्रतिबंधित सिरप बरामद किया गया। आरोपी द्वारा एक सिरप की बोतल को 150 रुपये में खरीदा जाता था और 300 रुपये में बेचा जाता था। बरामद गांजा की कीमत एक लाख रुपये आंकी गई है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि गांजा बेको से एक व्यक्ति खरीदकर लाता था और प्रतिबंधित सिरप को एक ड्रग डीलर से खरीदता था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है。
नितेश पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता है
जानकारी के अनुसार, नितेश पुलिस के लिए मुखबिरी का भी काम करता है। उसने पुलिस को कई सूचनाएं भी दी है। इसी दौरान उसने गुमटी की आड़ में गांजा बेचना शुरू किया। गांजा बेचने के बाद उसने प्रतिबंधित सिरप की भी बिक्री शुरु कर दी। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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