Jamshedpur News: पटमदा में जलमीनार मरम्मत पर मुखिया संघ ने उठाए सवाल
Jamshedpur News: पटमदा प्रखंड मुखिया संघ ने 15वें वित्त आयोग की राशि से जलमीनारों की मरम्मत के लिए बीडीओ द्वारा दिए गए मौखिक आदेश पर आपत्ति जताई है। संघ ने लिखित आदेश और नियमों की प्रति की मांग की है, ताकि कार्य विधिसम्मत और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।
Jamshedpur News: पटमदा प्रखंड मुखिया संघ ने 15वें वित्त आयोग की राशि से खराब पड़े जलमीनारों की तत्काल मरम्मत कराने के मौखिक निर्देश पर आपत्ति जताई है। संघ ने बीडीओ को पत्र सौंपकर इस संबंध में लिखित आदेश और लागू नियमों की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष कृष्णपद सिंह और सचिव कानुराम बेसरा की ओर से शुक्रवार को दिए गए पत्र में कहा गया है कि बीडीओ ने 15वें वित्त आयोग की राशि से खराब जलमीनारों की मरम्मत कराने का मौखिक निर्देश दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की राशि से योजना का कार्य ग्रामसभा एवं पंचायत की स्वीकृति, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रविष्टि, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति समेत अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही कराया जा सकता है।
मौखिक आदेश के आधार पर योजना का कार्य शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है। नियमों का पालन किए बिना कार्य शुरू करना उचित नहीं होगा।मुखिया संघ ने बीडीओ से अनुरोध किया है कि यदि 15वें वित्त आयोग के तहत जलमीनार मरम्मत कराना नियमानुसार संभव है, तो संबंधित नियम, दिशा-निर्देश एवं प्रखंड कार्यालय से लिखित आदेश उपलब्ध कराया जाए। इससे पूरी प्रक्रिया विधिसम्मत और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके। लिखित आदेश मिलने के बाद ही पंचायत स्तर पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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