Jamshedpur News: पटमदा: बांग्ला सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवमय हुए मंदिर
Jamshedpur News: बांग्ला सावन की तीसरी तथा हिंदी सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।
Jamshedpur News: बांग्ला सावन की तीसरी तथा हिंदी सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, शांति और परिवार की मंगलकामना की। पटमदा प्रखंड के जोड़सा स्थित शक्तिश्वर शिव मंदिर, बांसगढ़, लच्छीपुर, लावा, पटमदा ब्लॉक कॉलोनी, काटिन, कुमीर, बनकूचियां, आगुईडांगरा, खेड़ुआ और बामनी सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से जल अर्पित किया। बोड़ाम प्रखंड के लावजोड़ा, कुईयानी, आमझोर, पोखरिया, लायलम समेत अन्य शिव मंदिरों में भी पूरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रही।
दलमा स्थित प्रसिद्ध बूढ़ा बाबा शिव मंदिर में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। यहां पटमदा, बोड़ाम, नीमडीह, चांडिल और जमशेदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे।
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