Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: पटमदा: बांग्ला सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवमय हुए मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: बांग्ला सावन की तीसरी तथा हिंदी सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।

Jamshedpur News: पटमदा: बांग्ला सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवमय हुए मंदिर

Jamshedpur News: बांग्ला सावन की तीसरी तथा हिंदी सावन की पहली सोमवारी पर सोमवार को पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, शांति और परिवार की मंगलकामना की। पटमदा प्रखंड के जोड़सा स्थित शक्तिश्वर शिव मंदिर, बांसगढ़, लच्छीपुर, लावा, पटमदा ब्लॉक कॉलोनी, काटिन, कुमीर, बनकूचियां, आगुईडांगरा, खेड़ुआ और बामनी सहित विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने बारी-बारी से जल अर्पित किया। बोड़ाम प्रखंड के लावजोड़ा, कुईयानी, आमझोर, पोखरिया, लायलम समेत अन्य शिव मंदिरों में भी पूरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रही।

ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: बम-बम भोले के उद्घोष से गूंजे मंदिर और शिवालय, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

दलमा स्थित प्रसिद्ध बूढ़ा बाबा शिव मंदिर में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। यहां पटमदा, बोड़ाम, नीमडीह, चांडिल और जमशेदपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।