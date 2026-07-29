Jamshedpur News: एमजीएम में घुसा सांप, मरीजों में अफरातफरी
Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर आर्थो ओपीडी के बाहर मंगलवार शाम को एक छोटा सांप घुस आया। सांप को देखकर मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। होमगार्ड जवानों ने कैंटीन कर्मचारियों की मदद से सांप को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।
Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित आर्थो ओपीडी के बाहर मंगलवार देर शाम करीब आठ बजे एक छोटा सांप घुस आया। यह देख मरीजों में अफरा-तफरी मच गई। इसकी सूचना होमगार्ड जवानों को दी गई। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां भोजन वितरित कर रहे कैंटीन कर्मचारियों की मदद से सांप को बाहर निकाला। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई।
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