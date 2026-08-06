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Jamshedpur News: मलेरिया के 43 मरीज मिले, एक बच्चे की स्थिति गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: एमजीएम के शिशु वार्ड में मलेरिया पीड़ित आठ बच्चे भर्ती हैं, जिनमें एक बच्चे की स्थिति गंभीर है। तीन दिन से बुखार नहीं उतरने पर बच्चे को पीकू वार्ड में भेजा गया। जिला में स्वास्थ्यकर्मियों ने 5212 लोगों की जांच की, जिसमें 43 लोगों में मलेरिया के लक्षण पाए गए।

Jamshedpur News: मलेरिया के 43 मरीज मिले, एक बच्चे की स्थिति गंभीर

Jamshedpur News: एमजीएम के शिशु वार्ड में मलेरिया पीड़ित आठ बच्चे भर्ती हैं। इसमें एक की स्थिति गंभीर है। इससे बच्चे को एमजीएम अस्पताल के पीकू वार्ड में भेज दिया गया। बताया जाता है कि तीन दिन से बच्चे का बुखार कम नहीं होने पर डॉक्टर उसे विशेष निगरानी में रखकर इलाज कर रहे हैं। बच्चे की एमजीएम अस्पताल में भी जांच करने से मलेरिया पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इधर, जिले में मंगलवार को नौ प्रखंड में स्वास्थ्यकर्मियों ने 5212 लोगों की जांच की। इससे 43 लोगों में मलेरिया के लक्षण मिले। इनमें घाटशिला 13, मुसाबनी 9, पोटका 6, पटमदा 3, जुगसलाई 2, डुमरिया 3 और सदर अस्पताल की जांच में पांच मरीज मिले, जबकि, बहरागोड़ा 1 व धालभूमगढ़ से 1 मरीज मिले।

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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सफाई, फॉगिंग, रूटीन जांच व निगरानी से मलेरिया मरीजों की संख्या में कमी आई है।

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