Jamshedpur News: मानगो में 15 स्थानों पर बनेगी पार्किंग, जाम से राहत की उम्मीद
Jamshedpur News: मानगो नगर निगम ने यातायात समस्या और अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने के लिए 15 व्यवस्थित पार्किंग विकसित करने की योजना बनाई है। प्राथमिक चरण में प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था का विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना, शहर को व्यवस्थित बनाना और निगम के राजस्व में वृद्धि करना है।
Jamshedpur News: मानगो नगर निगम ने क्षेत्र में बढ़ती यातायात समस्या और अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने के लिए पहली बार 15 जगह व्यवस्थित पार्किंग विकसित करने की योजना बनाई है। नगर निगम ने ऐसे स्थानों को चिह्नित किया है, जहां बाजार और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से आए दिन जाम की स्थिति बनती है।
योजनाओं की प्रक्रिया
जल्द ही इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राथमिक चरण में डिमना रोड स्थित विशाल मार्ट, एमजीएम कॉलेज, पायल टॉकीज, जवाहरनगर, राजस्थान भवन सहित अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी।नगर निगम का मानना है कि इन स्थानों पर नियमित पार्किंग सुविधा उपलब्ध होने से सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग पर रोक लगेगी और यातायात सुचारू रहेगा। मानगो में वर्तमान समय में लगभग 50 हजार दोपहिया और 3500 से अधिक चारपहिया वाहन संचालित हो रहे हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने से अधिकांश वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे प्रमुख मार्गों पर अक्सर जाम लग जाता है। इससे आमलोगों के साथ व्यापारियों और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के अनुसार, योजना का उद्देश्य केवल यातायात व्यवस्था को सुधारना ही नहीं, बल्कि शहर को अधिक व्यवस्थित बनाना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और पार्किंग शुल्क के माध्यम से निगम के राजस्व में वृद्धि करना भी है।
यातायात दबाव में कमी
सभी मार्केट कांप्लेक्स और बड़े संस्थानों के सामने पार्किंग व्यवस्था लागू होने के बाद मानगो के प्रमुख बाजार क्षेत्रों में यातायात दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।
- सुधा गुप्ता, मेयर, मानगो नगर निगम
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