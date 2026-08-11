Jamshedpur News: डिमना गोलचक्कर पर फटे पाइप की मरम्मत युद्धस्तर पर शुरू
Jamshedpur News: डिमना गोलचक्कर पर जलापूर्ति की अंडर ग्राउंड पाइपलाइन फटने से समस्या उत्पन्न हुई। एनएचएआई ने मरम्मत का काम शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन जल्द दुरुस्त होगी। सड़क पर पानी और मिट्टी फैलने से यातायात प्रभावित हुआ है और दुर्घटनाएं भी हुई हैं।
Jamshedpur News: डिमना गोलचक्कर पर मानगो जलापूर्ति की अंडर ग्राउंड पाइपलाइन फटने से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए एनएचएआई ने मरम्मत शुरू कर दिया है। पाइप में लीकेज का पता लगाने के बाद अब युद्धस्तर पर इसकी मरम्मत की जा रही है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, बहुत जल्द पाइपलाइन को दुरुस्त कर जलापूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। पाइप फटने के कारण बड़ी मात्रा में पानी और मिट्टी सड़क पर फैल गई थी, जिससे डिमना गोलचक्कर के पास आवागमन प्रभावित होने के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया था। कई दोपहिया वाहन चालक सड़क पर फैली मिट्टी के कारण गिर चुके हैं।
समस्या को देखते हुए नगर निगम और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की मदद के लिए एनएचएआई की टीम ने पाइपलाइन का पता लगाने और मरम्मत का काम संभाला। अधिकारियों का कहना है कि लगातार बारिश और धूप नहीं निकलने से सड़क निर्माण सामग्री भी प्रभावित हो रही है। मौसम में सुधार होते ही सड़क निर्माण कार्य में भी तेजी लाई जाएगी। फिलहाल प्राथमिकता फटी पाइपलाइन की मरम्मत कर यातायात को सुरक्षित बनाना है।
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