Jamshedpur News: बारीगोड़ा रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर से हटेगा अवैध कब्जा
Jamshedpur News: टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने बारीगोड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास नए रोड ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय दुकानदारों को 15 दिन में जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। सांसद विद्युतवरण महतो ने इस मुद्दे को कई बार उठाया था। उपक्रम की शुरुआत अपेक्षित है।
Jamshedpur News: बारीगोड़ा रेलवे क्रॉसिंग के आसपास एक रोड ओवरब्रिज एवं अंडरब्रिज जल्द बनेगा। इससे टाटानगर रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने मंगलवार को 15-20 फुटफाथी दुकानदारों और कच्चा मकान बनाने वालों को 15 दिन में जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। इसमें क्रॉसिंग के पास की जमीन को 12 अगस्त तक खाली करने पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। स्थानीय लोग करीब दो दशक से बारीगोड़ा व गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज बनाने की मांग उठा रहे थे। जमशेदपुर के सांसद विद्युतवरण महतो ने गोविंदपुर और बारीगोड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा कई बार रेलवे जोन और रेलवे बोर्ड उठाया था।
इधर, रेलवे अंडरब्रिज का आधे से ज्यादा काम कर चुका है। लेकिन ओवरब्रिज का काम किसी न किसी कारण शुरू नहीं हो सका था। फरवरी 2026 में फिर चक्रधरपुर मंडल की योजना को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने मई में टेंडर भी निकाला है। एक अधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों में गोविंदपुर में प्रस्तावित ओवरब्रिज के लिए भी जमीन खाली कराने का अभियान शुरू होगा। मालूम हो कि गोविंदपुर व बारीगोड़ा क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं होने से दिनभर ट्रेनों की आवाजाही के कारण दो-चार पहिया वाहन जाम में फंसते हैं। संसद से वार्ता में रेलवे ने सलगाझुड़ी में अंडरपास बनाने का काम नवंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद जताई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।