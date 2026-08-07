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Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल में शुरू होगा शिकायत निवारण केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: कोल्हान के एमजीएम अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण केंद्र जल्द खुलने जा रहा है। यह केंद्र सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करेगा, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अस्पताल की सुविधाओं में सुधार और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण होगा।

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल में शुरू होगा शिकायत निवारण केंद्र

Jamshedpur News: कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में जल्द ही मरीजों और उनके परिजनों की समस्या के समाधान के लिए शिकायत निवारण केंद्र खुलेगा, जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एक कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी। शिकायत निवारण केंद्र में लोग अपनी शिकायत रजिस्ट्रर पर दर्ज करा सकेंगे। इससे बेड नहीं मिलने, शौचायल में पानी नहीं होने, गंदगी, डॉक्टर के समय से ओपीडी में नहीं बैठने समेत अन्य तरह की समस्या का सामाधान संबंधित विभाग से समन्वय बनाकर तत्काल किया जाएगा। बताया जाता है कि एमजीएम अधीक्षक डॉ. बलराम झा के आदेश पर अस्पताल के पदाधिकारी जल्द ग्रांउड फ्लोर में शिकायत निवारण केंद्र शुरू करने में जुटे हैं।

मरीजों एवं परिजनों की शिकायत तत्काल अस्पताल के वरीय पदाधिकारियों तक पहुंचेगी। भविष्य में शिकायत निवारण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखने के लिए अस्पताल सुरक्षा ड्यूटी होमगार्ड जवानों से भी मदद लेने की योजना है। दरअसल, अस्पताल परिसर में आए दिन किसी न किसी समस्या व अन्य परेशानी को लेकर एमजीएम में हंगामा होता है। इधर, गुरुवार को अधीक्षक डॉ. बलराम झा की अध्यक्षता में अस्पताल के बेहतर संचालन, सुविधाओं की निगरानी और चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ करने की योजना से समीक्षा बैठक भी हुई। बैठक में प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. नारायण उरांव, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक सोनू कुमार, डॉ. नेहा जायसवाल, वित्त प्रबंधक अभिषेक शर्मा व अन्य शामिल थे। इस दौरान अस्पताल प्रबंधक सोनू कुमार व डॉ. नेहा जायसवाल को जल्द कार्यालय उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई, जिससे सुविधाओं और शिकायत की निगरानी में सहूलियत हो।

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