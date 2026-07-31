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Jamshedpur News: जुगसलाई तेजाब नाला पर 16 लाख से बनेगा नया पुल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जुगसलाई के रामटेकरी रोड पर नगर परिषद 16 लाख रुपये से नया पुल बनाएगा। यह निर्णय बोर्ड मीटिंग में पार्षद द्वारा उठाए गए मुद्दे पर लिया गया। नया पुल स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगा, जो पिछले दो-तीन वर्षों से जर्जर पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे।

Jamshedpur News: जुगसलाई तेजाब नाला पर 16 लाख से बनेगा नया पुल

Jamshedpur News: जुगसलाई नयाबाजार रामटेकरी रोड के अंतिम छोर स्थित तेजाब नाले पर नगर परिषद 16 लाख रुपये से नया पुल बनाएगा। नगर परिषद की बोर्ड मीटिंग में वार्ड पार्षद ने यह मुद्दा उठाया था। योजना मंजूर होने पर नगर परिषद बोर्ड की अध्यक्ष नौशाीन खान व अन्य ने नए पुल का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों को जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की जानकारी दी गई। रामटेकरी रोड नाले पर पुल बनने से बागबेड़ा बजरंग टेकरी, हाउसिंग कॉलोनी एवं अन्य क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन में सहूलियत होगी। स्थानीय लोग दो-तीन वर्षों से जर्जर पुल की मरम्मत और बाउंड्रीवॉल बनाने की मांग कर रहे थे।

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नगर परिषद के 22 वार्डों के लिए कई योजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे सड़क व नालियों की मरम्मत के साथ पेवर्स ब्लॉक भी बिछाए जाएंगे।

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