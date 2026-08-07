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Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम के सामाजिक सुरक्षा के नए सहायक निदेशक होंगे शत्रुंजय कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिले के सामाजिक सुरक्षा विभाग में नए सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार की पोस्टिंग की गई है। वे वर्तमान में रांची स्थित निदेशालय में कार्यरत हैं और जल्द ही रूपा रानी तिर्की से चार्ज लेंगे, जिन्होंने डेढ़ माह पहले पदभार संभाला था।

Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम के सामाजिक सुरक्षा के नए सहायक निदेशक होंगे शत्रुंजय कुमार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के सामाजिक सुरक्षा विभाग के नए सहायक निदेशक शत्रुंजय कुमार होंगे। उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। वे फिलहाल रांची स्थित निदेशालय में कार्यरत हैं। वे प्रभारी सहायक निदेशक सह जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की से चार्ज लेंगे। रूपा रानी तिर्की को डेढ़ माह पूर्व ही प्रभार मिला था।

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