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Jamshedpur News: उलीडीह में मिला अधेड़ का शव, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: उलीडीह ओपी क्षेत्र में फुटबॉल मैदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष है लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

Jamshedpur News: उलीडीह में मिला अधेड़ का शव, जांच में जुटी पुलिस

Jamshedpur News: उलीडीह ओपी क्षेत्र स्थित फुटबॉल मैदान के समीप शुक्रवार देर रात एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर टाइगर मोबाइल की पेट्रोलिंग टीम पहुंची और इलाज के लिए उसे एमजीएम ले गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही उलीडीह थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष है। फिलहाल, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और स्थानीय थानों में गुमशुदगी की जानकारी भी खंगाली जा रही है, ताकि शव की शिनाख्त हो सके।

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