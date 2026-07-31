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Jamshedpur News: डॉ. सक्षम के पिता ने भी यश, सचिन और साथियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: सतेंद्र सिंह ने शिकायत की है कि उनके बेटे सक्षम की हत्या यश और सचिन ने मिलकर की थी। सक्षम एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा था। हत्या के बाद शव डिमना डैम में फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Jamshedpur News: डॉ. सक्षम के पिता ने भी यश, सचिन और साथियों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया

Jamshedpur News: शिकायत में सतेंद्र सिंह ने बताया है कि उनका बेटा एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमजीएम अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था। 24 जुलाई की रात करीब दो बजे सक्षम अपने हॉस्टल में सो रहा था। इस दौरान यश और सचिन वहां पहुंचे तथा उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गए। शिकायत के अनुसार, वहां पहले से मौजूद यश और सचिन के अन्य साथियों ने सुनियोजित तरीके से सक्षम की हत्या कर दी और बाद में शव को डिमना डैम के पॉन्ड में फेंक दिया। सतेंद्र सिंह ने पुलिस से मामले की गहन जांच कर नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से ही उनके बेटे की मौत की सच्चाई सामने आ सकेगी।

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मामले की गंभीरता

गौरतलब है कि इससे पहले इसी मामले में डॉ. समीर लाल के पिता भी यश और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा चुके हैं। उन्होंने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब दोनों परिवारों की ओर से हत्या का आरोप लगाने के बाद मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से इस संबंध में अबतक किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की गई है। डीएसपी पटमदा दयानंद कुमार का कहना है कि प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है तथा जांच के निष्कर्ष के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किसके खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है?
यश और सचिन के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है।
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