Jamshedpur News: केस पार्टनर ने ही गला घोंटकर रेल लाइन के किनारे फेंका था शव
Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना के गदरा के पास अप्रैल माह में गुलशन कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुलशन के केस पार्टनर जय कर्मकार को गिरफ्तार किया है। जय ने हत्या कबूलते हुए बताया कि विवाद के चलते उन्होंने गुलशन का गला दबाकर हत्या की। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना अंतर्गत गदरा के पास अप्रैल माह में हुए गुलशन कुमार उर्फ गुलशन प्रसाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गुलशन के ही केस पार्टनर रहे जय कर्मकार को गिरफ्तार किया है।
हत्या का खुलासा
जय ने पुलिस के समक्ष हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि साल 2022 में दोनों डकैती के एक मामले में जेल जा चुके है। घटना के कुछ दिनों पहले से ही गुलशन के साथ विवाद चल रहा था। घटना के दिन चार दोस्तों के साथ मिलकर पहले गुलशन को मारपीट कर अधमरा किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस की कार्यवाही
घटना के बाद शव को रेल लाइन के किनारे फेंक दिया ताकि यह रेल दुर्घटना लगे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद कर ली है। गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि अप्रैल माह में गुलशन का शव रेल लाइन के पास बरामद किया गया था। हालांकि उस वक्त परिजनों ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कराया।
postmortem रिपोर्ट
बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी तो उसमें हत्या की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जय को गिरफ्तार किया। इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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