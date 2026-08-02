Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: केस पार्टनर ने ही गला घोंटकर रेल लाइन के किनारे फेंका था शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना के गदरा के पास अप्रैल माह में गुलशन कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुलशन के केस पार्टनर जय कर्मकार को गिरफ्तार किया है। जय ने हत्या कबूलते हुए बताया कि विवाद के चलते उन्होंने गुलशन का गला दबाकर हत्या की। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

केस पार्टनर ने ही गला घोंटकर रेल लाइन के किनारे फेंका था शव
केस पार्टनर ने ही गला घोंटकर रेल लाइन के किनारे फेंका था शव

Jamshedpur News: गोविंदपुर थाना अंतर्गत गदरा के पास अप्रैल माह में हुए गुलशन कुमार उर्फ गुलशन प्रसाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गुलशन के ही केस पार्टनर रहे जय कर्मकार को गिरफ्तार किया है।

हत्या का खुलासा

जय ने पुलिस के समक्ष हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि साल 2022 में दोनों डकैती के एक मामले में जेल जा चुके है। घटना के कुछ दिनों पहले से ही गुलशन के साथ विवाद चल रहा था। घटना के दिन चार दोस्तों के साथ मिलकर पहले गुलशन को मारपीट कर अधमरा किया और फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस की कार्यवाही

घटना के बाद शव को रेल लाइन के किनारे फेंक दिया ताकि यह रेल दुर्घटना लगे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद कर ली है। गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि अप्रैल माह में गुलशन का शव रेल लाइन के पास बरामद किया गया था। हालांकि उस वक्त परिजनों ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कराया।

postmortem रिपोर्ट

बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी तो उसमें हत्या की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जय को गिरफ्तार किया। इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

गुलशन कुमार की हत्या कब हुई थी?
गुलशन कुमार की हत्या अप्रैल माह में हुई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Jamshedpur News Jamshedpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।