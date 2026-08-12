Jamshedpur News: एकरारनामा नहीं करने वाली एजेंसियों को नोटिस करें: उपायुक्त

Jamshedpur News: उपायुक्त राजीव रंजन ने नगर निकायों की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने टेंडर के बाद जिन योजनाओं में एकरारनामा नहीं हुआ है, उनके लिए नोटिस देने को कहा और समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुनः टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। अंधेरे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट लगाने और पीएम आवास योजना के लाभुकों के बैंक ऋण में परेशानी का समाधान भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

Jamshedpur News: उपायुक्त राजीव रंजन ने निकायों को टेंडर के बाद पथ परिवहन से जुड़ी जिन योजनाओं में अब तक एकरारनामा नहीं हुआ है, संबंधित एजेंसियों को नोटिस देने को कहा है। उन्होंने समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एजेंसी का एकरारनामा रद्द कर नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। वे सोमवार को समाहरणालय में नगर निकायों के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा में उपायुक्त ने संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जल-जमाव वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर नालियों की नियमित सफाई रोस्टर के अनुसार कराने और शिकायतों के त्वरित निष्पादन की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए।

अंधेरे क्षेत्र की पहचान और प्रकाश व्यवस्था उपायुक्त ने अंधेरे और संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। निकायों के अधिकारियों को थाना स्तर से ऐसे स्थलों की सूची लेकर स्ट्रीट लाइट लगाने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निर्देश प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभुकों को बैंक ऋण में आ रही परेशानी का त्वरित समाधान कराने और बैंकों से समन्वय का निर्देश दिया गया। आवारा व पालतू पशुओं के प्रबंधन के लिए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र और श्वान आश्रय के लिए भूमि चिह्नित करने को कहा गया। चाकुलिया जैव विविधता पार्क के संपर्क पथ के लिए संबंधित विभाग से समन्वय का निर्देश भी दिया गया। उपायुक्त ने नियमित क्षेत्र निरीक्षण और योजनाओं की स्थलवार समीक्षा कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।