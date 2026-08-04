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Jamshedpur News: बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में ‘मदर्स मीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर में बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों की माताओं के लिए एक विशेष 'मदर्स मीट' आयोजित किया गया। इस बैठक में बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, विकासात्मक आवश्यकताओं और अभिभावकों एवं विद्यालय के बीच समन्वय पर चर्चा की गई।

बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में ‘मदर्स मीट
बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल में ‘मदर्स मीट

Jamshedpur News: जमशेदपुर। बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल, कदमा में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों की माताओं के लिए एक विशेष ‘मदर्स मीट’ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों की विभिन्न गतिविधियों, शैक्षणिक प्रगति, समग्र सुधार एवं उनके सर्वांगीण और समग्र विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों की विकासात्मक आवश्यकताओं को समझना तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अभिभावकों और विद्यालय के बीच बेहतर समन्वय एवं सहभागिता को मजबूत करना था। बैठक के दौरान बच्चों की कक्षा में सहभागिता, व्यवहार, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास तथा विभिन्न गतिविधियों में उनकी रुचि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

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