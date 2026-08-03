Jamshedpur News: 17 और 18 को चैम्बर भवन में सजेगा मानसून ट्रेड फेयर

Jamshedpur News: जमशेदपुर, मुख्य संवाददाता। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा हस्तकरघा एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से 17 एवं 18 अगस्त को चैम्बर भवन बिष्टूपुर में मानसून ट्रेड फेयर-2026 का आयोजन किया जाएगा। आयोजन प्रत्येक वर्ष दो बार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपनी प्रतिभा, कौशल एवं उद्यमशीलता का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।इस वर्ष आयोजित होने वाले मानसून ट्रेड फेयर में शहर एवं आसपास की महिला उद्यमी अपने हस्तनिर्मित एवं आकर्षक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी।

मेले में विभिन्न प्रकार की राखियां, कुर्तियां, साड़ियां, फैशन ज्वेलरी, चादरें, हस्तनिर्मित मोमबत्तियां, गृह सज्जा की आकर्षक सामग्री, हस्तशिल्प उत्पाद, गिफ्ट आइटम तथा दैनिक उपयोग की अनेक उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अतिरिक्त कई महिला उद्यमी अपने नवाचार एवं रचनात्मक उत्पादों को भी प्रदर्शित करेंगी, जिससे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि चैंबर का उद्देश्य केवल व्यापार को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। उपाध्यक्ष (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने कहा कि मानसून ट्रेड फेयर महिलाओं के लिए अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का एक उत्कृष्ट अवसर है। इस आयोजन के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। संयोजक सुमन नागेलिया ने बताया कि प्रथम आओ प्रथम पाओ की तर्ज़ पर स्टाल बुकिंग जारी है।