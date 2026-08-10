Jamshedpur News: दो साल बाद भी सड़क नहीं बनी तो भड़के विधायक संजीव सरदार, जमकर लगाई फटकार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर पोटका विधानसभा क्षेत्र में लंबित सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। जमशेदपुर परिसदन में बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं में वर्षों से कार्य शुरू नहीं होने पर विधायक ने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि टेंडर होने के दो-दो वर्ष बाद भी सड़क निर्माण कार्य आखिर क्यों शुरू नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लंबित योजनाओं का शीघ्र री-टेंडर कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। ठेकेदारों ने तीन-तीन नोटिस के बाद भी नहीं शुरू किया काम, अब उन्हें डीबार की अनुशंसाबैठक में अधिकारियों ने विधायक को जानकारी दी कि सिरहा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लि. को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पोटका प्रखंड में सरमदा-सानग्राम, सादेडीह-पोरा, समाईडीह-खापरसाई तथा रोलाडीह-खापरसाई सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य 7 अगस्त, 2025 को आवंटित किया गया था।