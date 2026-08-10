Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jamshedpur News: दो साल बाद भी सड़क नहीं बनी तो भड़के विधायक संजीव सरदार, जमकर लगाई फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर पोटका विधानसभा क्षेत्र में लंबित सड़क निर

दो साल बाद भी सड़क नहीं बनी तो भड़के विधायक संजीव सरदार, जमकर लगाई फटकार
दो साल बाद भी सड़क नहीं बनी तो भड़के विधायक संजीव सरदार, जमकर लगाई फटकार

Jamshedpur News: जमशेदपुर। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर पोटका विधानसभा क्षेत्र में लंबित सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। जमशेदपुर परिसदन में बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं में वर्षों से कार्य शुरू नहीं होने पर विधायक ने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि टेंडर होने के दो-दो वर्ष बाद भी सड़क निर्माण कार्य आखिर क्यों शुरू नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लंबित योजनाओं का शीघ्र री-टेंडर कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। ठेकेदारों ने तीन-तीन नोटिस के बाद भी नहीं शुरू किया काम, अब उन्हें डीबार की अनुशंसाबैठक में अधिकारियों ने विधायक को जानकारी दी कि सिरहा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लि. को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पोटका प्रखंड में सरमदा-सानग्राम, सादेडीह-पोरा, समाईडीह-खापरसाई तथा रोलाडीह-खापरसाई सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य 7 अगस्त, 2025 को आवंटित किया गया था।

निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं होने पर 6 जनवरी एवं 20 जनवरी 2026 को नोटिस जारी कर काम शुरू करने को कहा गया, लेकिन कंपनी ने न तो कार्य शुरू किया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद अब विभाग द्वारा कंपनी को डीबार (काली सूची में डालने) की अनुशंसा की गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।