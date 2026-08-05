Jamshedpur News: मिथिला संस्कृति परिषद के अध्यक्ष बने आकाश चंद्र मिश्र
Jamshedpur News: मिथिला संस्कृति परिषद, गोलमुरी में नए पदाधिकारियों का चुनाव सोमवार को हुआ। आकाश चंद्र मिश्र अध्यक्ष और शिवचंद्र झा महासचिव निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद के चुनाव में आकाश ने मोहन ठाकुर को एक मत से हराया। महासचिव पद के लिए शिवचंद्र ने धर्मेश झा को हराया। सहमति न बनने पर कोषाध्यक्ष का चुनाव टॉस के जरिए हुआ।
Jamshedpur News: मिथिला संस्कृति परिषद, गोलमुरी की कार्यकारिणी के चुनाव के बाद सोमवार को पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। इसमें बिष्टूपुर निवासी आकाश चंद्र मिश्र अध्यक्ष और बागबेड़ा निवासी शिवचंद्र झा महासचिव निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद के लिए आकाश चंद्र मिश्र और मोहन ठाकुर के बीच मुकाबला हुआ। मतदान में आकाश चंद्र मिश्र को 18 और मोहन ठाकुर को 17 मत मिले। इस प्रकार आकाश चंद्र मिश्र एक मत से विजयी घोषित किए गए। महासचिव पद के लिए शिवचंद्र झा और पूर्व महासचिव धर्मेश झा ‘लड्डू’ के बीच चुनाव हुआ। इसमें शिवचंद्र झा को 19 और धर्मेश झा को 16 मत प्राप्त हुए। इसके साथ ही शिवचंद्र झा महासचिव निर्वाचित घोषित किए गए।
कोषाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सहमति नहीं बनने पर चुनाव कराया गया। इस दौरान कुछ देर तक हंगामा भी हुआ। अंततः आदित्यपुर के गोपाल चंद्र झा और रंजीत झा के बीच मुकाबला हुआ। दोनों को 14-14 मत मिले। इसके बाद चुनाव समिति ने टॉस कराने का निर्णय लिया। हालांकि, टॉस से पहले ही रंजीत झा ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद गोपाल चंद्र झा को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। चुनाव में वर्षों से परिषद की कमान संभाल रही पुरानी टीम को हार का सामना करना पड़ा। नई टीम ने चुनाव में जीत दर्ज कर परिषद की कमान अपने हाथ में ले ली। चुनाव प्रक्रिया का संचालन मुख्य चुनाव पदाधिकारी डॉ. अशोक अविचल ने किया। उन्हें सहायक चुनाव पदाधिकारी दीपक झा और अमलेश झा का सहयोग मिला।
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