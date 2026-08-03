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Jamshedpur News: दोस्त के पिता पर नाबालिग से डेढ़ लाख के गहने लेने का आरोप, थाने में शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के सिदगोड़ा में एक नाबालिग के परिजनों ने उसके दोस्त के पिता पर आरोप लगाया है कि उसने बच्चे को बहला-फुसलाकर 1.20 लाख रुपये के गहने लिए। नाबालिग ने घर की अलमारी से गहने निकाले, लेकिन जब गहने वापस मांगने गए तो आरोपी ने लौटाने से इनकार कर दिया।

Jamshedpur News: दोस्त के पिता पर नाबालिग से डेढ़ लाख के गहने लेने का आरोप, थाने में शिकायत

Jamshedpur News: जमशेदपुर। सिदगोड़ा में एक नाबालिग के परिजनों ने उसके दोस्त के पिता पर बहला-फुसलाकर करीब 1.20 लाख रुपये के गहने लेने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, कुछ समय पहले नाबालिग अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ दीघा घूमने गया था। यात्रा के दौरान हुए खर्च का हवाला देकर दोस्त के पिता ने बच्चे पर लगातार पैसे देने का दबाव बनाया। दबाव में आकर नाबालिग ने घर में रखी अपनी मां की अलमारी से करीब 1.20 लाख के गहने निकालकर आरोपी को दे दिए। घटना का खुलासा तब हुआ, जब परिजनों ने अलमारी में गहने नहीं देखे। पूछताछ करने पर बच्चे ने पूरी बात परिवार को बता दी।

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इसके बाद परिजनों ने आरोपी से संपर्क कर गहने लौटाने की मांग की, लेकिन उसने गहने लेने से ही इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध थे। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी की पत्नी ने नाबालिग की मां के नाम पर दो बार लोन भी लिया था, जिसकी राशि अबतक वापस नहीं की गई है।

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