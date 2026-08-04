Jamshedpur News: दोस्त के पिता पर नाबालिग से डेढ़ लाख के गहने लेने का आरोप, थाने में शिकायत
Jamshedpur News: सिदगोड़ा में एक नाबालिग के परिजनों ने उसके दोस्त के पिता पर 1.20 लाख रुपये के गहने बहला-फुसलाकर लेने का आरोप लगाया है। नाबालिग ने घर की अलमारी से गहने निकालकर आरोपी को दिए। घटना का पता तब चला जब परिजनों ने गहने नहीं पाए। आरोपी ने गहने लौटाने से इनकार कर दिया।
Jamshedpur News: सिदगोड़ा में एक नाबालिग के परिजनों ने उसके दोस्त के पिता पर बहला-फुसलाकर करीब 1.20 लाख रुपये के गहने लेने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, कुछ समय पहले नाबालिग अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ दीघा घूमने गया था। यात्रा के दौरान हुए खर्च का हवाला देकर दोस्त के पिता ने बच्चे पर लगातार पैसे देने का दबाव बनाया। दबाव में आकर नाबालिग ने घर में रखी अपनी मां की अलमारी से करीब 1.20 लाख के गहने निकालकर आरोपी को दे दिए। घटना का खुलासा तब हुआ, जब परिजनों ने अलमारी में गहने नहीं देखे। पूछताछ करने पर बच्चे ने पूरी बात परिवार को बता दी।
इसके बाद परिजनों ने आरोपी से संपर्क कर गहने लौटाने की मांग की, लेकिन उसने गहने लेने से ही इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध थे। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी की पत्नी ने नाबालिग की मां के नाम पर दो बार लोन भी लिया था, जिसकी राशि अबतक वापस नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।