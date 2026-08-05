Jamshedpur News: स्तनपान सप्ताह पर आयोजित हुआ क्विज
Jamshedpur News: जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने अपने शिशु रोग विभाग में बुधवार को स्तनपान जागरूकता के लिए एक क्विज का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों ने पोस्टर्स बनाए तथा गायनिक विभाग की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। डॉ. केके चौधरी और डॉ. इलाज झा ने कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों को स्तनपान कराने के महत्व पर चर्चा की।
Jamshedpur News: जमशेदपुर । एमजीएम मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में बुधवार को क्विज आयोजित की गई। यह क्विज स्तन बन सकता है को मनाने के क्रम में आयोजित की गई। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं में पोस्टर बनाए थे। वहीं गायनिक विभाग से महिलाएं उपस्थित थीं जिन्हें बच्चों को स्तनपान कराने के महत्व की जानकारी दी गई एवं उनसे सवाल भी पूछे गए। इस अवसर पर शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर केके चौधरी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉक्टर इलाज झा आदि उपस्थित थे।
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