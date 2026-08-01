Jamshedpur News: एमजीएम हॉस्टल से सामान लेकर जा रहे यश को रोका, लौटाया

Jamshedpur News: एमजीएम के जूनियर डॉक्टरों की डूबकर मौत के मामले में आरोपी डॉ. यश बरछा को हॉस्टल से सामान ले जाने नहीं दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने लिखित अनुमति मांगी और सख्ती से सामान वापस लौटवाया। दिवंगत डॉक्टर समीर के परिजनों को भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं मिली। कॉलेज प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

Jamshedpur News: एमजीएम के दो जूनियर डॉक्टरों की डूबकर मौत के मामले में आरोपी डॉ. यश बरछा शुक्रवार शाम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से अपने पिता के साथ टेंपो में सामान लादकर बाहर निकल रहा था, इस बीच हॉस्टल के पास तैनात सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया। सुरक्षाकर्मियों ने सामान बाहर ले जाने के लिए लिखित अनुमति मांगी। इसको लेकर डॉ. यश, उनके पिता और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस भी हुई। इसके बाद जब वे आगे बढ़े तो कॉलेज के पास बने बैरियर पर उन्हें दोबारा रोक दिया गया। यह घटना शाम करीब पांच बजे की है। मामले की जानकारी प्राचार्य, वार्डन समेत अन्य अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षाकर्मियों ने बिना लिखित अनुमति हॉस्टल से कोई भी सामान बाहर नहीं जाने देने का फैसला किया। इसके बाद सामान से लदे टेंपो को वापस हॉस्टल ले जाया गया और उसमें रखा सामान उतारकर डॉ. यश के कमरे में रखवा दिया। पूरी घटना को सुरक्षाकर्मियों ने कैमरे में रिकॉर्ड कर प्राचार्य को भेज दिया。

समीर की मां और भाई को भी नहीं ले जाने दिया सामान शाम करीब सात बजे दिवंगत जूनियर डॉक्टर समीर कुमार (लाल) की मां और उनके भाई समेत तीन लोग हॉस्टल पहुंचे। वे समीर के कमरे में रखा सामान ले जाने लगे। इसपर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भी रोक दिया। सामान बाहर ले जाने की लिखित अनुमति मांगने पर समीर के भाई ने सामान ले जाने की बात कही, लेकिन अनुमति नहीं होने के कारण उन्हें सामान लिए बिना ही लौटना पड़ा।

दो डॉक्टरों की मौत के बाद बढ़ाई गई सख्ती गौरतलब है कि 24 जुलाई को डिमना लेक के पास पॉन्ड में एमजीएम के जूनियर डॉक्टर सक्षम सिंह और समीर कुमार (लाल) के शव मिले थे। घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने हॉस्टल की सुरक्षा कड़ी कर दी है। बिना अनुमति हॉस्टल से सामान बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं, समीर और सक्षम के पिता ने बोड़ाम थाने में डॉ. यश बरछा के खिलाफ दोनों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच जारी है। इसको देखते हुए कॉलेज प्रबंधन हॉस्टल से सामान ले जाने के मामले में विशेष सतर्कता बरत रहा है।