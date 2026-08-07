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Jamshedpur News: एमजीएम में आधुनिक मशीनों से होगी सुनने की क्षमता की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल का ईएनटी विभाग अत्याधुनिक मशीनों से लैस हो रहा है। कान की सुनने की क्षमता जांचने के लिए इम्पीडेंस ऑडियोमीटर, ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पांस और ओटोअकॉस्टिक एमिशन मशीनें लगाई जाएगी। इससे मरीजों को बेहतर जांच और उपचार प्राप्त होगा, जिससे उन्हें निजी अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

Jamshedpur News: एमजीएम में आधुनिक मशीनों से होगी सुनने की क्षमता की जांच

Jamshedpur News: एमजीएम अस्पताल का ईएनटी विभाग हाईटेक हो रहा है। अस्पताल में अभी चार तरह की नई अत्याधुनिक मशीन लगाने का आदेश हुआ है। इससे कान से सुनने की क्षमता जांचने में चिकित्सक को सहूलियत होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से एमजीएम के ईएनटी के लिए इम्पीडेंस ऑडियोमीटर मशीन खरीदने का आदेश हुआ है। बताया जाता है कि ऑडियोमीटर मशीन से मरीजों के कान के पर्दे और कान की प्रणाली का पता चल सकेगा। कान में पानी व अन्य द्रव्य जमने व कान के पर्दे में छेद होने की जांच हो सकेगी। जबकि, ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉस ऑडियोमेट्री और ओटोअकॉस्टिक एमिशन मयाीन लगाने की भी तैयारी है।

इससे मरीज के कान से मस्तिष्क तक जाने वाली कोशिकाओं की जांच, उसकी आकृति को जानने और आवाज नापने में सहयोग मिलेगा। वहीं, नवजात शिशु की शुरुआती सुनने की क्षमता की भी जांच हो सकती है। नई मशीनों के माध्यम मरीज के कान में हेडफोन लगाकर कई तरह के टोन सुनाए जाते हैं। चिकित्सक को यह पता चलता है कि मरीज के कान में सुनने की न्यूनतम और उच्चतम क्षमता कितनी है। तीनों तरह की मशीनों की व्यवस्था एमजीएम अस्पताल में होने से भविष्य में मरीजों को इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल या शहर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा।

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