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Jamshedpur News: दो तरह की जांच का किट खत्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पैथोलॉजी में विटामिन D3, विटामिन B12 और थायराइड की कुछ जांचें किट खत्म होने के कारण नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते मरीजों को बाहर जाकर ये जांच करानी पड़ रही है। अस्पताल में नए केमिकल खरीदने तक समस्या बनी रहेगी।

Jamshedpur News: दो तरह की जांच का किट खत्म

Jamshedpur News: जमशेदपुर । एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पैथोलॉजी में दो तरह की जांच अभी नहीं हो पा रही है। किट खत्म हो जाने के कारण यह परेशानी हुई है। जानकारी हो कि विटामिन डी 3 और विटामिन बी12 के साथ-साथ थायराइड में दो तरह की जांच का किट और केमिकल खत्म हो गया है। जिसके कारण यह जांच रुक गए हैं जिसके कारण मरीजों को परेशानी हो रही है और उन्हें बाहर जाकर यह जांच करना पड़ रहा है। एमजीएम अस्पताल में कुछ और केमिकल जब तक खरीद कर नहीं आएंगे तब तक यह समस्या बनी रहेगी।

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