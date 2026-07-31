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Jamshedpur News: जनसमस्याओं के समाधान को लेकर पार्षद ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जिला परिषद सदस्य खगेन चंद्र महतो ने गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को जनहित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। इसमें सड़क, पुलिया, पेयजल और विद्यालय भवन की समस्याओं का समाधान शीघ्र करने की मांग की गई। खेजुरडीह गांव में अधूरी पुलिया के कारण बरसात में आवागमन बाधित होता है।

Jamshedpur News: जनसमस्याओं के समाधान को लेकर पार्षद ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Jamshedpur News: जिला परिषद सदस्य खगेन चंद्र महतो ने गुरुवार को पटमदा प्रखंड की विभिन्न जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सड़क, पुलिया, पेयजल, विद्यालय भवन, भूमि अतिक्रमण और जलापूर्ति जैसी समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि कुमीर पंचायत के खेजुरडीह गांव में अधूरी पुलिया के कारण बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। वहीं, बांगुड़दा पंचायत में जिला परिषद की भूमि पर हुए अतिक्रमण की जांच कर उसे हटाने की मांग की गई है।

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