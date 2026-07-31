Jamshedpur News: विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी को लेकर किरीबुरू में बैठक

Jamshedpur News: विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के सफल आयोजन को लेकर किरीबुरू स्थित सामुदायिक भवन में रोया राम चाम्पिया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस अधिकारों की रक्षा और संस्कृति का सम्मान थीम के साथ पूरे हर्षोल्लास एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनजातीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक नृत्य, महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रतियोगिताएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है।

यह आयोजन आदिवासी संयुक्त मंच, किरीबुरू-मेघाहातुबुरू के तत्वावधान में किया जाएगा। इसमें आदिवासी कल्याण केंद्र, आदिवासी सरना समिति, संथाल एम्पलाई एसोसिएशन, उरांव-खड़िया समाज, आदिवासी हो समाज युवा, ऑल इंडिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण समिति सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहेगा।बैठक में रोयाराम चाम्पिया, एस. होरो, बीर सिंह मुंडा, गोपी लागुरी, माधव चंद्र कोड़ा, आलोक अजय टोपनो, सानी हेस्सा, प्रभात माझी, सेरगेया अंगरिया, श्याम चंद्र टुडू, इलियास चाम्पिया, मुखिया पार्वती किड़ो, उपमुखिया सुमन मुंडु, पालो सोय, सूर्यमणि पुरती, फ्रांसिस मुंडा, प्रदीप चातर, बलभद्र बिरुली, मार्शल पुरती, पी.सी. माझी, शांतनु बिरुली, शांतियल भेंगरा, उम्बलन हेस्सा, सनिका गुड़िया, एलिजवेद पुरती, प्रतिमा पुरती, विनोद होनहागा, लोदरो स्वांसी, पांडु कोनगारी, बुधवा कोनगारी, विजय नाग सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे।