Jamshedpur News: बम-बम भोले के उद्घोष से गूंजे मंदिर और शिवालय, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Jamshedpur News: सावन की पहली सोमवारी पर शहर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों ने मंदिर पहुंचना शुरू किया। कई किलोमीटर चलकर कलश के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। पूरे दिन पूजा और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ।

Jamshedpur News: सावन की पहली सोमवारी पर शहर के शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक दिन पहले से ही श्रद्धालु इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। जलाभिषेक के लिए सुबह पांच बजे से शहर के लगभग सभी मंदिरों के पट खोल दिए गए, जिसके बाद से भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू किया। कई स्थानों से कलश यात्राएं निकाली गईं। महिला और पुरुष श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ स्वर्णरेखा नदी और दोमुहानी घाट से कलश में जल भरकर मंदिरों तक पहुंचे। नदी का पवित्र जल लाकर भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरे मार्ग में ‘बम-बम भोले’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष गूंजते रहे。

श्रद्धालुओं की यात्रा श्रद्धालुओं ने नंगे पैर कई किलोमीटर की यात्रा तय कर कलश के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया तथा अपने और अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। जलाभिषेक के बाद भक्तों ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, मौसमी फल, दूध, दही, शहद, गंगाजल, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की।

पूजा का उत्साह अधिकांश महिलाएं और युवतियां हरे, पीले तथा केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचीं। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। भोर से ही लोग मंदिरों में पहुंचने लगे थे। शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं।

दिनभर चला जलाभिषेक, चारों पहर हुई पूजा शिवालयों और मंदिरों में दिनभर जलाभिषेक का क्रम चलता रहा। चारों पहर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन का भी आयोजन हुआ। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। साकची शीतला मंदिर, साकची मनोकामना मंदिर, कदमा रंकणी मंदिर, बिष्टूपुर लक्ष्मीनाथ गोस्वामी मंदिर सहित कई मंदिरों में रुद्राभिषेक किया गया। साकची शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। संध्या बेला में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

अनुष्ठान की तैयारी इसके अलावा कचहरी बाबा शिव मंदिर, देवस्थान शिव मंदिर (बर्मामाइंस), श्रीश्री शिरोमणि अमरनाथ मंदिर (डिमना), आषाढ़ी काली मंदिर (सोनारी), फदलोगोड़ा शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन माह के दौरान विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक, महायज्ञ और अखंड कीर्तन के आयोजन की तैयारियां भी की गई हैं।