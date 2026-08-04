Jamshedpur News: नाबालिग लड़के के साथ आप्राकृतिक यौनाचार करने वाला गिरफ्तार
Jamshedpur News: जमशेदपुर संवाददाता। नाबालिग लड़के के साथ आप्राकृतिक करने वाला गिरफ्तार नाबालिग लड़के के साथ आप्राकृतिक करने वाला गिरफ्तार
Jamshedpur News: जमशेदपुर संवाददाता। बागबेड़ा पुलिस ने नाबालिग लड़के को नौकरी दिलाने के नाम पर आप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में नयन कुमार करुआ को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी को ने आरोपी को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी उमेश ठाकुर ने बताया कि अप्रैल 2025 में आरोपी ने पीड़ित को टाटा स्टील में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अपने साथ नोवामुंडी ले गया। उसने नाबालिग से कहा कि नौकरी के पहले मेडिकल जांच करना होगा। आरोपी ने पीड़ित के गुप्तांग को सूई धागा से सिल दिया। वहीं, उसके सीने में भी इंजेक्शन दिया। इसके बाद पीड़ित के साथ आप्राकृतिक यौनाचार भी किया।
बाद में पीड़ित को बागबेड़ा ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों पूर्व नाबालिग के गुप्तांग में दर्द हुआ तो परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित ने परिजनों को सारी बातें बताई। बाद में मामला थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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