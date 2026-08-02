Jamshedpur News: चिकन पॉक्स से जान गंवाने वाली बच्ची के दो भाई मलेरिया पीड़ित, एमजीएम में भर्ती
Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में एक बच्ची की मौत हुई है, जबकि उसके दो भाई मलेरिया से पीड़ित पाये गये हैं। छोटा भाई गंभीर स्थिति में है। शनिवार को जिले में 6666 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 64 लोग संक्रमित पाए गए। चिकन पॉक्स के भी मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।
Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में शुक्रवार को जिस बच्ची की मौत हुई, उसके दो भाई मलेरिया से पीड़ित मिले हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से छोटा भाई (करीब 3 वर्ष) गंभीर है और पीकू में भर्ती है। वहीं, बोड़ाम में चिकन पॉक्स के सात मरीज मिले हैं। धोबनी निवासी दुर्लभ सिंह की एक बच्ची की मौत शुक्रवार को हो गई। उसे कुछ दिनों से बुखार था। उनके दो अन्य बेटे गौर सिंह और सोनू सिंह (12 वर्ष) भी भर्ती हैं। सोनू को शनिवार को स्थिति सुधरने पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि गौर सिंह का शुक्रवार को हीमोग्लोबीन (खून) काफी कम था।
अभी स्थिति में थोड़ा सुधार है। इन दोनों बच्चों की जांच के बाद ये लोग मलेरिया (पीएफ पॉजिटिव) से ग्रसित पाए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को जिला में शनिवार को कुल 6666 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें कुल 64 लोग मलेरिया से ग्रसित पाए गए। इसमें सबसे अधिक मरीज पोटका में ही 18 पाए गए। दूसरे स्थान पर पटमदा में 14, घाटशिला में 10, मुसाबनी में 9, धालमुमगढ़ में 6, डुमरिया में चार तथा बहरागोड़ा, जुगसलाई और सदर अस्पताल में एक-एक मरीज मिले।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।