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Jamshedpur News: चिकन पॉक्स से जान गंवाने वाली बच्ची के दो भाई मलेरिया पीड़ित, एमजीएम में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में एक बच्ची की मौत हुई है, जबकि उसके दो भाई मलेरिया से पीड़ित पाये गये हैं। छोटा भाई गंभीर स्थिति में है। शनिवार को जिले में 6666 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें 64 लोग संक्रमित पाए गए। चिकन पॉक्स के भी मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

Jamshedpur News: चिकन पॉक्स से जान गंवाने वाली बच्ची के दो भाई मलेरिया पीड़ित, एमजीएम में भर्ती

Jamshedpur News: बोड़ाम के धोबनी गांव में शुक्रवार को जिस बच्ची की मौत हुई, उसके दो भाई मलेरिया से पीड़ित मिले हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से छोटा भाई (करीब 3 वर्ष) गंभीर है और पीकू में भर्ती है। वहीं, बोड़ाम में चिकन पॉक्स के सात मरीज मिले हैं। धोबनी निवासी दुर्लभ सिंह की एक बच्ची की मौत शुक्रवार को हो गई। उसे कुछ दिनों से बुखार था। उनके दो अन्य बेटे गौर सिंह और सोनू सिंह (12 वर्ष) भी भर्ती हैं। सोनू को शनिवार को स्थिति सुधरने पर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि गौर सिंह का शुक्रवार को हीमोग्लोबीन (खून) काफी कम था।

अभी स्थिति में थोड़ा सुधार है। इन दोनों बच्चों की जांच के बाद ये लोग मलेरिया (पीएफ पॉजिटिव) से ग्रसित पाए गए हैं। इसके अलावा शनिवार को जिला में शनिवार को कुल 6666 लोगों की मलेरिया जांच की गई, जिसमें कुल 64 लोग मलेरिया से ग्रसित पाए गए। इसमें सबसे अधिक मरीज पोटका में ही 18 पाए गए। दूसरे स्थान पर पटमदा में 14, घाटशिला में 10, मुसाबनी में 9, धालमुमगढ़ में 6, डुमरिया में चार तथा बहरागोड़ा, जुगसलाई और सदर अस्पताल में एक-एक मरीज मिले।

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