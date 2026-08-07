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Jamshedpur News: एमजीएम में स्पाइन टीबी के ऑपरेशन से मरीज स्वस्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: मानगो आजादनगर निवासी मो. फारुक अंसारी स्पाइन टीबी के कारण चलने में असमर्थ थे, लेकिन एमजीएम अस्पताल में ऑपरेशन के बाद अब वह बिना सहारे चलने लगे हैं। पाँच महीने की परेशानी के बाद, आर्थिक तंगी के बावजूद, डॉ. विभाष चंद्रा की टीम ने उनका सफल ऑपरेशन किया। अब वह सामान्य जीवन जी रहे हैं।

Jamshedpur News: एमजीएम में स्पाइन टीबी के ऑपरेशन से मरीज स्वस्थ

Jamshedpur News: स्पाइन टीबी के कारण चलने में असमर्थ मानगो आजादनगर निवासी मो. फारुक अंसारी एमजीएम अस्पताल में ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो गया और बगैर किसी सहारा के खुद अपना दैनिक काम भी करने लगा। बताया जाता है कि मो. फारुक अंसारी करीब पांच महीने से चल नहीं पा रहा था। जांच कराने पर स्पाइन टीबी का पता चला, लेकिन पैसों की तंगी के कारण ऑपरेशन नहीं हो रहा था। एमजीएम अस्पताल के हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ. याकूब सांगा की टीम ने उसका पहले इलाज किया, लेकिन आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. विभाष चंद्रा द्वारा ऑपरेशन करने से मो. फारुक सामान्य जीवन जीने लगा।

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