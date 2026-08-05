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Jamshedpur News: 86 साहित्यसेवियों को भारतेन्दु हरिश्चंद्र सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: सिंहभूम जिले में आयोजित काव्य कलश कार्यक्रम में 86 साहित्यकारों को भारतेन्दु हरिश्चंद्र साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि प्रभाकर सिंह एवं डॉ. ब्रज भूषण मिश्र की उपस्थिति में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। अनिल कुमार दत्ता को उत्कृष्ट फोटोग्राफर सम्मान तथा चार कर्मचारियों को तुलसी सेवा सम्मान दिया गया।

Jamshedpur News: 86 साहित्यसेवियों को भारतेन्दु हरिश्चंद्र सम्मान

Jamshedpur News: सिंहभूम जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन की ओर से काव्य कलश सह साहित्य सेवी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें साहित्य समिति के सदस्यों सहित नगर के कुल 86 साहित्यकारों को भारतेन्दु हरिश्चंद्र साहित्य सेवी सम्मान प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सोना देवी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रभाकर सिंह और मुजफ्फरपुर से पधारे अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. ब्रज भूषण मिश्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र मुनका ने की। मंच पर न्यासी मुरलीधर केडिया, उपाध्यक्ष राम नन्दन प्रसाद, मानद महासचिव डॉ. प्रसेनजित तिवारी और कोषाध्यक्ष बिमल जालान भी आसीन रहे।

कार्यक्रम का आरंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन तथा मां सरस्वती, गोस्वामी तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद और भारतेन्दु हरिश्चंद्र के चित्र पर पुष्पार्पण से हुआ। इसके बाद उपासना सिन्हा ने सुमधुर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। स्वागत वक्तव्य डॉ. प्रसेनजित तिवारी ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन बिमल जालान ने किया। संचालन साहित्य समिति की पूनम महानन्द ने किया।प्रारंभ में डॉ. प्रसेनजित तिवारी ने मूर्धन्य कथाकार प्रेमचंद की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रबल स्वर कहा। इसके बाद स्थानीय कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं का पाठ किया। उपस्थित साहित्यकारों को मुख्य अतिथि ने भारतेन्दु हरिश्चंद्र साहित्य सेवी सम्मान 2026 प्रदान किया। इसमें पुष्प गुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न शामिल थे। संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में श्रेष्ठ फोटोग्राफी के लिए अनिल कुमार दत्ता को उत्कृष्ट फोटोग्राफर सम्मान दिया गया। संस्थान के चार कर्मचारियों दिनेश श्रीवास्तव, राजेश साहू, बिरेश कुमार और रवि करुआ को उत्कृष्ट कार्यकुशलता के लिए तुलसी सेवा सम्मान 2026 प्रदान किया गया।

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