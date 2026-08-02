Jamshedpur News: कॉलेजों में मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की प्रासंगिकता पर मंथन

Jamshedpur News: मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर शहर के तीन कॉलेजों में साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संगोष्ठी, नाट्य प्रस्तुति और कहानी पाठ के माध्यम से प्रेमचंद के साहित्य और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।

Jamshedpur News: मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर शहर के तीन कॉलेजों में गुरुवार को साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान संगोष्ठी, व्याख्यान, नाट्य प्रस्तुति, कहानी पाठ और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रेमचंद के साहित्य, सामाजिक सरोकारों, मानवीय मूल्यों और समकालीन प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने भी विभिन्न गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। को-ऑपरेटिव कॉलेज में संगोष्ठी

को-ऑपरेटिव कॉलेज में संगोष्ठी जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज में प्राचार्य डॉ. कृष्णा प्यारे की अध्यक्षता में संगोष्ठी हुई। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। वक्ताओं ने प्रेमचंद के साहित्य की प्रासंगिकता, सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों पर विचार रखे। मुख्य अतिथि प्रो. अहमद बद्र और मुख्य वक्ता डॉ. सुभाष गुप्ता ने प्रेमचंद के साहित्य को भारतीय समाज का जीवंत दस्तावेज बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

करीम सिटी कॉलेज में कहानियों का पुनर्पाठ करीम सिटी कॉलेज में विशेष साहित्यिक कार्यक्रम हुआ। मुख्य आकर्षण छात्र-छात्राओं द्वारा प्रेमचंद की कालजयी कहानियों का पुनर्पाठ रहा, जिसे तानिया परवीन, शाश्वत त्रिपाठी, सिद्धार्थ कुमार और सुशांत बोबोंगा ने प्रस्तुत किया। प्राध्यापिका डॉ. संध्या सिन्हा ने प्रेमचंद के जीवन और साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डाला। विभागाध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रेमचंद की रचनाएं आज भी सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को समझने का माध्यम हैं।

एलबीएसएम कॉलेज में नाट्य प्रस्तुति एलबीएसएम कॉलेज में दो सत्रों में समारोह हुआ। पहले सत्र में विद्यार्थियों ने ‘दो बैलों की कथा’ का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। साथ ही ‘प्रेमचंद के नाम खत’ और उनकी कहानियों के अंशों का पाठ किया गया। दूसरे सत्र में ‘प्रेमचंद की प्रासंगिकता’ विषय पर विचार-विमर्श हुआ। प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार झा ‘अविचल’ ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज पहले से अधिक प्रासंगिक है। मुख्य अतिथि डॉ. विजय शर्मा ने उनकी कहानियों पर आधारित फिल्मों का उल्लेख किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।