Jamshedpur News: पुलिस को चकमा देकर आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर
Jamshedpur News: लखन महतो ने सोनारी में सोमनाथ पांडेय पर जानलेवा हमले और रंगदारी के आरोप में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ये कदम तब उठाया गया जब उसकी अग्रिम जमानत अर्जी रद्द हो गई। पुलिस उसके खिलाफ मामले की जांच कर रही थी, जिसमें कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं।
Jamshedpur News: पुलिसकर्मियों को चकमा देकर सोनारी में रंगदारी के लिए सोमनाथ पांडेय पर जानलेवा करने के आरोपी लखन महतो ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता सुनील ओझा के अनुसार, लखन महतो ने अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी रद्द होने के बाद सरेंडर किया है, जबकि मामले के कई आरोपियों को पुलिस ने पहले पकड़कर जेल भेजा है। लखन महतो व अन्य के खिलाफ 5 मार्च 2026 को अनंत कुमार ने सोनारी थाने में जानलेवा हमला, रंगदारी मांगने और सोने की चेन छिनतई का केस दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि सोमनाथ पांडेय पर हमला कर भागने के दौरान अपराधियों ने अन्य दुकानों से भी कई सामान उठा लिया था।
मामले में गुड्डू गोस्वामी, आर्यन, नितिश, सन्नी एवं अखिलेश समेत अन्य कई आरोपी है। बताया जाता है कि केस दर्ज करने के बाद से पुलिस लखन महतो की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी थी।
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