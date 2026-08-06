Jamshedpur News: कोल्हान विवि ने सत्र नियमित करने को जारी किया अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर
Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय में कई सत्र छह महीने से एक साल तक विलंब से चल रहे थे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए शैक्षणिक वर्ष के लिए आधिकारिक कैलेंडर जारी किया है, जिससे सभी शैक्षणिक और परीक्षा कार्य नियमित रूप से संचालित होंगे। कुलपति प्रो. अंजिला गुप्ता ने विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देने की बात की है।
Jamshedpur News: कोल्हान विश्वविद्यालय में फिलहाल कई सत्र छह माह से एक साल तक महीने विलंब से संचालित हो रहे हैं। इसलिए अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा अपने शैक्षणिक एवं परीक्षा सत्र को पूरी तरह नियमित करने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में विवि प्रशासन ने नए शैक्षणिक वर्ष के लिए आधिकारिक अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में छात्र-छात्राओं के नामांकन, नियमित कक्षाओं के संचालन, आंतरिक मूल्यांकन, सेमेस्टर परीक्षाओं, परिणाम प्रकाशन तथा अन्य प्रमुख शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट समय-सारिणी निर्धारित की गई है। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत आने वाले सभी संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं परीक्षा से जुड़े तमाम कार्यों का व्यवस्थित और समय पर संचालन सुनिश्चित करना है।
इसपर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अंजिला गुप्ता ने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और सत्र को पूरी तरह नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अब निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप ही सभी शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को समय पर कक्षाएं, परीक्षाएं और परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, जिससे उनकी उच्च शिक्षा और भविष्य के रोजगार के अवसर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, प्राचार्यों, शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों से यह आह्वान किया कि वे इस अकादमिक और परीक्षा कैलेंडर का अक्षरशः अनुपालन करें। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से संस्थान की संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, जिसका सीधा और बड़ा लाभ विद्यार्थियों को समयबद्ध शिक्षा के रूप में मिलेगा।
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