Jamshedpur News: कदमा: चित्रांश परिवार के सावन मिलन में झूमीं महिलाएं
Jamshedpur News: कदमा चित्रांश परिवार ने सावन मिलन महोत्सव आयोजित किया। महिलाओं ने पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। हरे परिधान, मेहंदी और आभूषण पहनकर उन्होंने सावन की खुशियों को जीवंत किया। कार्यक्रम ने आपसी प्रेम और पारिवारिक एकता को बढ़ावा दिया और मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
Jamshedpur News: कदमा चित्रांश परिवार ने सोमवार को सावन मिलन महोत्सव का आयोजन किया। समिति से जुड़ी महिलाओं ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। सावन की हरियाली, लोक परंपरा और सांस्कृतिक रंगों से पूरा वातावरण आनंदमय हो गया। महोत्सव में महिलाओं ने सावन के पारंपरिक गीत प्रस्तुत किए। उन्होंने मनमोहक श्रृंगार किया और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हरे परिधान, मेहंदी, चूड़ियां और पारंपरिक आभूषण पहनकर महिलाओं ने सावन के उल्लास को जीवंत बना दिया। गीत-संगीत, हंसी-ठिठोली और आपसी मेल-मिलाप ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। ऐसे आयोजन सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। साथ ही समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और पारिवारिक एकता को भी मजबूत करते हैं।
कार्यक्रम में महिलाओं के लिए मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। विजेताओं को सम्मानित किया गया।
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