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Jamshedpur News: जुगसलाई में गोली और चापड़ के साथ एक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जुगसलाई पुलिस ने खरकई रेलवे ब्रिज के पास छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया है जो गोली और चापड़ के साथ था। गिरफ्तार युवक शेर मोहम्मद का नाम है, जो जुगसलाई ग्वाला पट्टी का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक आपराधिक गतिविधियों के लिए इलाके में घूम रहे थे।

Jamshedpur News: जुगसलाई में गोली और चापड़ के साथ एक गिरफ्तार

Jamshedpur News: जुगसलाई पुलिस ने खरकई रेलवे ब्रिज के पास छापेमारी कर गोली और चापड़ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शेर मोहम्मद जुगसलाई ग्वाला पट्टी का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ युवक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से घूम रहे है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मौके पर मौजूद युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने खदेड़कर शेर मोहम्मद को पकड़ लिया जबकि साथी मो राजा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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