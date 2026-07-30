Jamshedpur News: टीएमएच में वेटिंग हॉल वातानुकूलित करने का दिया प्रस्ताव

Jamshedpur News: टाटा स्टील जमशेदपुर यूनिट की संयुक्त सर्वोच्च कमेटी की बैठक में कैंटीन, क्वार्टरों की मरम्मत और प्रोन्नति के लिए ईसीबीएस की सरलता सहित कई मुद्दे उठाए गए। सदस्यों ने कैंटीन की व्यवस्था पर सवाल उठाए और क्वालिटी में सुधार की मांग की। यूनियन ने पिछले तीन वर्षों के समारोहों को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा।

Jamshedpur News: टाटा स्टील जमशेदपुर यूनिट की प्रबंधन और यूनियन की संयुक्त सर्वोच्च कमेटी जेसीसीएम की मंगलवार को हुई बैठक में कैंटीन, क्वार्टरों की मरम्मत, प्रोन्नति के लिए जरूरी ईसीबीएस के सरलीकरण, सेफ्टी, टीएमएच से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। बैठक में यूनियन के उपाध्यक्ष संजय सिंह और सहायक सचिव अजय चौधरी को 25 वर्ष तथा उपाध्यक्ष राजीव चौधरी को 40 वर्ष की सेवा पूरा करने पर सम्मानित किया गया। बैठक में सर्वप्रथम कंपनी के परफार्मेंस पर प्रजेंटेशन दिया गया। बैठक में सेफ्टी पर अधिक जोर दिया गया। सदस्यों को अपने क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फोकस करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि जीरो दुर्घटना के लक्ष्य को हासिल करने में उनका क्या योगदान हो सकता है, उसपर सोचे。

बैठक के प्रमुख मुद्दे बैठक में टीएमएच इमरजेंसी के समक्ष पोर्टिको बनाने, सभी वेटिंग हॉलों को वातानुकूलित करने का प्रस्ताव दिया गया। साथ ही ओपीडी के अप्वाइंटमेंट कैंसल करने की अवधि 5 घंटे से और कम करने का आग्रह किया गया। ओपीडी के लिए अप्वाइंटमेंट के लिए लैंडफोन को आउटसोर्स किया गया है, उसे फिर से टाटा स्टील से जोड़ने को कहा गया।

कैंटीन की व्यवस्था पर उठे सवाल बैठक में कैंटीन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सदस्यों ने कहा कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए ठेका मजदूरों के लिए सेवा शुरू कर दी गई। परिणामस्वरूप कैंटीन में काफी भीड़ होती है, जिससे अफरातफरी का माहौल रहता है। साथ ही क्वालिटी में सुधार करने की भी मांग उठी। बैठक में यूनियन सदस्यों ने पिछले तीन वर्ष से वार्षिक जेडीसी समारोह तथा कर्मचारियों के गेट टूगेदर कार्यक्रम को फिर से शुरु करने का प्रस्ताव दिया गया।

ईसीबीएस का हो सरलीकरण कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए लागू ईसीबीएस को और सरल बनाने के लिए यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिया। यूनियन ने इस मामले को सेफ्टी से भी जोड़ दिया। यूनियन सदस्यों का कहना था कि कंपनी में दो पहिया वाहनों को बंद करने की बात हो रही है। जबकि प्रतिदिन इसीबीएस के लिए कर्मचारियों को दो पहिया वाहनों से इसीबीएस के लिए एसएनटीआई भेजा रहा है। महिलाओं के पास वाहन नहीं होने पर उन्हें परेशानी भी होती है। बैठक में यूनियन ने सवाल उठाया कि कंपनी कर्मचारियों को बिना कोई विकल्प दिए हर क्षेत्र में क्वार्टरों को तोड़ रहा है। इसलिए प्रबंधन पहले एक क्षेत्र के क्वार्टरों को तोड़े। कर्मचारियों को फिर विकल्प दें, इसके बाद उस क्षेत्र के क्वार्टरों को तोड़े। कंपनी परिसर और शहर में बन रहे पार्कों के रखरखाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रबंधन की ओर से सदस्यों को बताया गया कि क्वार्टर खासकर फ्लैट के मरम्मति के लिए आबंटन मिल गया है।

ये थे मौजूद प्रबंधन से चेयरपर्सन चैतन्य भानु, प्रबॉल घोष, पीयुष गुप्ता, राजीव मंगल, यशवंत पांडेय, जबकि ऑनलइन जुड़नेवालों में वीपी डीबी सुंदरारामम, सीपीओ आत्रेयी सान्याल आदि तथा यूनियन से संजीव चौधरी, सतीश कुमार सिंह, शैलेश सिंह, आमोद दुबे, संजय सिंह, संजीव तिवारी, श्याम बाबू, अजय चौधरी, नीतेश राज आदि।