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Jamshedpur News: सोनारी में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण, प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने जमशेदपुर के सोनारी ईस्ट में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना कर शिबू सोरेन को याद किया गया। विधायक संजीब सरदार और अन्य नेता उपस्थित रहे।

सोनारी में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण, प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
सोनारी में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण, प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

Jamshedpur News: जमशेदपुर।झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से जमशेदपुर के सोनारी ईस्ट क्षेत्र में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।कार्यक्रम की शुरुआत पूरी तरह से आदिवासी परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार हुई। पारंपरिक विधि-विधान के साथ सामूहिक प्रार्थना और पूजा-अर्चना कर दिशोम गुरु को याद किया गया। इस अवसर पर विधायक संजीब सरदार, विधायक सोमेश सोरेन और विधायक समीर मोहंती विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

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