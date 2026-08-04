Jamshedpur News: सोनारी में शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण, प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
Jamshedpur News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने जमशेदपुर के सोनारी ईस्ट में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा-अर्चना कर शिबू सोरेन को याद किया गया। विधायक संजीब सरदार और अन्य नेता उपस्थित रहे।
Jamshedpur News: जमशेदपुर।झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से जमशेदपुर के सोनारी ईस्ट क्षेत्र में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।कार्यक्रम की शुरुआत पूरी तरह से आदिवासी परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार हुई। पारंपरिक विधि-विधान के साथ सामूहिक प्रार्थना और पूजा-अर्चना कर दिशोम गुरु को याद किया गया। इस अवसर पर विधायक संजीब सरदार, विधायक सोमेश सोरेन और विधायक समीर मोहंती विशेष रूप से उपस्थित रहे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।