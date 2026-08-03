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Jamshedpur News: शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो कल डिमना से चाकुलिया तक निकालेगा स्मृति जोहार यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: झामुमो की पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर स्मृति जोहार यात्रा निकाली। यह यात्रा तिलका माझी चौक से चाकुलिया तक 80 किलोमीटर की होगी, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के चार पड़ाव होंगे। आंदोलन के समय गुरुजी के साथ रहे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा।

Jamshedpur News: शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो कल डिमना से चाकुलिया तक निकालेगा स्मृति जोहार यात्रा

Jamshedpur News: झामुमो की पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने पद्मभूषण दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्मृति जोहार यात्रा निकालेगी। यह यात्रा मंगलवार को डिमना स्थित तिलका माझी चौक से चाकुलिया के बिरसा मुंडा चौक तक 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वाहनों के काफिले के साथ यात्रा पूरी की जाएगी। एक रथ भी रहेगा जिस पर गुरुजी का सजा हुआ चित्र रहेगा। यात्रा के दौरान चार पड़ाव आएंगे, जहां लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। इनमें एमजीएम थाना क्षेत्र के नारगा, घाटशिला के फूलडुंगरी, धालभूमगढ़ और चाकुलिया का बिरसा चौक शामिल है।

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इस दौरान झारखंड आंदोलन के दौरान गुरुजी के साथ सक्रिय भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ आंदोलनकारियों और पुराने साथियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसे लोगों को चिह्नित किया जा रहा है।

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