Jamshedpur News: झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में उखड़े पेड़ कटवाने की मांग की

Jamshedpur News: झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने मानगो ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में अति जर्जर अवस्था में झुके दर्जनों यूकेलिप्टस पेड़ को हटाने तथा जान माल की सुरक्षा को लेकर आज उपायुक्त राजीव रंजन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज किशोर के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मानगों ट्रांसपोर्ट नगर के प्रांगण में चारदिवारी के किनारे खड़िया बस्ती जाने वाले रास्ते पर करीब एक दर्जन बड़े यूकेलिप्टस पेड़ जड़ से उखड़ कर बिजली के तार पर अटक गए हैं। इसके कारण वहां पर जान माल का खतरा पैदा हो गया है। किसी दिन ये पेड़ तार को तोड़ते हुए लोगों पर गिर सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान माल को नुकसान भी हो सकता है।