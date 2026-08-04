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Jamshedpur News: झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में उखड़े पेड़ कटवाने की मांग की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने उपायुक्त राजीव रंजन से मिलकर मानगो ट्रांसपोर्ट नगर में झुके हुए यूकेलिप्टस पेड़ों को हटाने की मांग की है। ये पेड़ बिजली के तार पर अटके हुए हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने उपायुक्त का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट किया।

झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में उखड़े पेड़ कटवाने की मांग की
झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में उखड़े पेड़ कटवाने की मांग की

Jamshedpur News: झारखंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने मानगो ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में अति जर्जर अवस्था में झुके दर्जनों यूकेलिप्टस पेड़ को हटाने तथा जान माल की सुरक्षा को लेकर आज उपायुक्त राजीव रंजन से मिलकर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज किशोर के नेतृत्व में उपायुक्त से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मानगों ट्रांसपोर्ट नगर के प्रांगण में चारदिवारी के किनारे खड़िया बस्ती जाने वाले रास्ते पर करीब एक दर्जन बड़े यूकेलिप्टस पेड़ जड़ से उखड़ कर बिजली के तार पर अटक गए हैं। इसके कारण वहां पर जान माल का खतरा पैदा हो गया है। किसी दिन ये पेड़ तार को तोड़ते हुए लोगों पर गिर सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान माल को नुकसान भी हो सकता है।

इस रास्ते से बड़ी संख्या में आम लोग और वाहन सवार गुजरते हैं, इसलिए उन्होंने इन पेड़ों को काटे जाने की मांग की है। आज स्थानीय नागरिकों रिंकू झा, राजेश तिर्की, दिनेश कुमार किनु आदि ने इस मामले की ओर उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट किया है।

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