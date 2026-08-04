Jamshedpur News: जुबली पार्क गोलचक्कर पर झामुमो ने की पत्थलगढ़ी, शिबू सोरेन के नाम पर होगा चौक का नामकरण
Jamshedpur News: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर Jubile Park पर आदिवासी परंपरा का पालन करते हुए पत्थलगढ़ी की। इस कार्यक्रम में घोषणा की गई कि जुबली पार्क गोलचक्कर का नामकरण शिबू सोरेन के नाम पर किया जाएगा, और यहां उनकी आदमकद प्रतिमा जल्द स्थापित की जाएगी।
Jamshedpur News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला कमेटी की ओर से मंगलवार को पार्टी संस्थापक और झारखंड के महान नेता शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर जुबली पार्क गोलचक्कर पर आदिवासी परंपरा के तहत पत्थलगढ़ी की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह घोषणा की गई कि अब जुबली पार्क गेट के ठीक सामने स्थित इस प्रमुख चौराहे का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर किया जाएगा और जल्द ही यहां उनकी आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।
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