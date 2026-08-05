Jamshedpur News: पटमदा में शिबू सोरेन व डोरेन सिंह मुंडा को श्रद्धांजलि

Jamshedpur News: पटमदा, संवाददाता। झामुमो के नेताओं ने शिबू सोरेन और डोरेन सिंह मुंडा की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई। इस अवसर पर नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। कार्यक्रम में कई सम्मानित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और सामाजिक न्याय की सोच को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

Jamshedpur News: पटमदा, संवाददाता। बोड़ाम प्रखंड के भुइयांसिनान में मंगलवार को झामुमो के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और झामुमो के पूर्व केंद्रीय सदस्य स्व. डोरेन सिंह मुंडा की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई। इस अवसर पर दोनों नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही क्षेत्र में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग भी उठाई गई。

कार्यक्रम के दौरान सम्मान कार्यक्रम के दौरान स्व. डोरेन सिंह मुंडा की धर्मपत्नी कल्पना सिंह मुंडा, उनके साथी रहे समाजसेवी स्व. पूर्ण चंद्र सिंह की पत्नी उत्तरा सिंह, भूमि दाता लालमोहन मांडी सहित अन्य सम्मानित व्यक्तियों को आयोजन समिति की ओर से अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि चंद्रशेखर टुडू ने कहा कि यह दिन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि झामुमो के पूर्व केंद्रीय सदस्य स्व. डोरेन सिंह मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि एक साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से दोनों नेताओं के संघर्ष, त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के लंबे संघर्ष और नेतृत्व ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी, जिसके परिणामस्वरूप अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो सका।

नई पीढ़ी को प्रेरित करना जिला परिषद प्रतिनिधि माणिक चंद्र महतो ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों, संघर्ष और सामाजिक न्याय की सोच को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि चंद्रशेखर टुडू, माणिक चंद्र महतो, भक्तरंजन भूमिज, हरिहर सिंह, ग्राम प्रधान देवेन सिंह, रवींद्र सिंह, हरि सिंह, हाकिम महतो, कल्पना सिंह, दीपंकर महतो, अश्वनी महतो, सुभाष कर्मकार, ईशान चंद्र मुर्मू, लालमोहन मांडी, काजल सिंह, शिवशंकर सिंह, विश्वनाथ हांसदा, राजू कर्मकार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।