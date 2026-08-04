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Jamshedpur News: शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा&#34; की भव्य शुरुआत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो कमेटी ने मंगलवार को डिमना चौक से 'पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा' की शुरुआत की। यात्रा के पहले, आम लोगों और पार्टी नेताओं ने शिबू सोरेन को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। स्थानीय विधायक और कई प्रमुख नेता इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा&#34; की भव्य शुरुआत
शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा&#34; की भव्य शुरुआत

Jamshedpur News: पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो कमेटी की ओर से मंगलवार को मानगो के डिमना चौक से "पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनुयहार जोहार यात्रा" की भव्य शुरुआत की गई। यात्रा रवाना होने से पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर भारी संख्या में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने एकत्र होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक सोमेश सोरेन, समीर मोहंती, जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, राजू गिरि और लक्ष्मण टुडू समेत कई प्रमुख झामुमो नेताओं ने संयुक्त रूप से यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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