Jamshedpur News: जिले के सरकारी स्कूलों में बंटेंगे पेन-पेंसिल, 83 लाख रुपये मिले
Jamshedpur News: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्टेशनरी किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 83,97,840 रुपये का फंड आवंटित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पत्र में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं।
Jamshedpur News: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब स्टेशनरी किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले को 83,97,840 रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय किट योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सहायक स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर एक पत्र जारी किया है। यह पत्र राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा है。
स्टेशनरी सामग्री का विवरण
पत्र में निर्देश दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों को विद्यालय किट योजना के तहत पेन, पेंसिल, रबर, कटर तथा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत सामग्री वितरण और प्रति विद्यार्थी निर्धारित दर का भी उल्लेख किया गया है। कक्षा 1 और 2 के प्रत्येक विद्यार्थी पर 25 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि में तीन पेंसिल, तीन रबर तथा एक कटर उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी 80 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी में पांच पेंसिल, पांच रबर, एक कटर, तीन पेन तथा एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी 105 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें पांच पेंसिल, पांच रबर, एक कटर, पांच पेन तथा एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स शामिल होगा।
फंड आवंटन के विवरण
इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों को कुल 23,22,54,723 रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें पश्चिमी सिंहभूम को 1,35,07,366 रुपये, पूर्वी सिंहभूम को 83,97,840 रुपये तथा सरायकेला-खरसावां को 67,16,327 रुपये आवंटित किए गए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।