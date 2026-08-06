Jamshedpur News: जिले के सरकारी स्कूलों में बंटेंगे पेन-पेंसिल, 83 लाख रुपये मिले

Jamshedpur News: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब स्टेशनरी किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम जिले को 83,97,840 रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय किट योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सहायक स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर एक पत्र जारी किया है। यह पत्र राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा है。

स्टेशनरी सामग्री का विवरण

पत्र में निर्देश दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों को विद्यालय किट योजना के तहत पेन, पेंसिल, रबर, कटर तथा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत सामग्री वितरण और प्रति विद्यार्थी निर्धारित दर का भी उल्लेख किया गया है। कक्षा 1 और 2 के प्रत्येक विद्यार्थी पर 25 रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि में तीन पेंसिल, तीन रबर तथा एक कटर उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी 80 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी में पांच पेंसिल, पांच रबर, एक कटर, तीन पेन तथा एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी 105 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसमें पांच पेंसिल, पांच रबर, एक कटर, पांच पेन तथा एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स शामिल होगा।