Jamshedpur News: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने घेरा डीसी ऑफिस, सड़क जाम किया
Jamshedpur News: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने डीसी कार्यालय का गेट बंद कर दिया है। यह कार्रवाई जिले के एडीसी द्वारा आंदोलनकारियों के अपमान के खिलाफ की गई है। मोर्चा के प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है, केवल एंबुलेंस को ही आवाजाही की अनुमति है। पुलिस मामले को देख रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
Jamshedpur News: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा पूर्वी सिंहभूम ने डीसी ऑफिस का गेट बंद कर इसके आने जाने वाले रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। उन्होंने यह कदम आंदोलनकारियों को कथित रूप से अपमानित किए जाने के विरोध में किया है। उनका आरोप है कि जिले के एडीसी झारखंड आंदोलनकारी को अपमानित कर रहे हैं। मोर्चा के घेराव और सड़क जाम करने की वजह से यातायात बाधित हो गया है। किसी तरह सिर्फ एंबुलेंस को ही रास्ता दिया जा रहा है। बाकी वाहनों की दोनों ओर से आवाजाही बंद है। वाहनों को जुबली पार्क गोलचक्कर से घूम कर दूसरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है।
विषम परिस्थिति से निपटने के लिए कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे हैं परंतु फिलहाल में मूक दर्शक बने हुए हैं।
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