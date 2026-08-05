Jamshedpur News: बोड़ाम में आभूषण दुकान और बारियादा में मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी

Jamshedpur News: पटमदा, संवाददाता। बोड़ाम बाजार में एक जूलरी दुकान में चोरों ने लाखों रुपये मूल्य के जेवरात और नकदी चुराई। दुकानदार ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू की। एक मोबाइल दुकान में भी चोरी हुई है, जिससे दुकानदारों में दहशत फैली हुई है।

Jamshedpur News: पटमदा, संवाददाता। बोड़ाम बाजार स्थित एक जूलरी दुकान में सोमवार देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी की चोरी कर ली। घटना की जानकारी मंगलवार सुबह दुकान खोलने पर दुकानदार दीपक स्वर्णकार को हुई। इसके बाद उन्होंने बोड़ाम थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

घटना से जुड़ी जानकारी शिकायत के अनुसार, बोड़ाम निवासी दीपक स्वर्णकार सोमवार रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह दुकान खोलने पर उन्होंने देखा कि दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त था और चोर टीन शेड में सेंध लगाकर अंदर घुसे थे। दुकानदार के अनुसार, चोर करीब 300 ग्राम चांदी की चूड़ियां, 500 ग्राम चांदी की चेन, 800 ग्राम बिछिया, 900 ग्राम पुरानी चांदी की मोहर एवं अन्य सामान, 600 ग्राम पायल, लगभग 15 ग्राम टिकली, पुराने लॉकेट सहित अन्य चांदी के आभूषण तथा 25 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए।

अन्य चोरी की घटनाएं वहीं, बारियादा स्थित देवेन महतो की मोबाइल दुकान में भी चोरी की घटना हुई। चोर वहां से पांच मोबाइल फोन, दो हेडफोन और 31 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए। बोड़ाम थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई इन चोरी की घटनाओं से स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल है। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात साढ़े 11 बजे तक पेट्रोलिंग पार्टी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। वहीं, रात करीब ढाई बजे तक बगल की चाय दुकान रोज की तरह खुली थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि दोनों घटनास्थलों की एफएसएल टीम से जांच कराई गई है और मामले की छानबीन जारी है।