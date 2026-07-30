Jamshedpur News: बरसात में मच्छर से बचाव पर जुगसलाई नगर परिषद का जागरूकता अभियान
Jamshedpur News: जमशेदपुर में जुगसलाई नगर परिषद की महिलाओं ने मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को घर के आसपास पानी न जमा होने देने और सफाई अपनाने के लिए प्रेरित किया। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव संभव है।
Jamshedpur News: जमशेदपुर। जुगसलाई नगर परिषद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ लोगों को मच्छर से बचाव के प्रति जागरूक कर रहा है। बुधवार को एक अपार्टमेंट में सहायता समूह की महिलाओं ने जागरूकता अभियान चलाया, जो हर दिन नए क्षेत्र में चलेगा। नगर परिषद के अनुसार घर के आसपास पानी नहीं जमने देना चाहिए। नगर परिषद में स्लोगन दिया है कि, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। मालूम हो कि बारिश के मौसम में जल जनित और मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया व अन्य बीमारियों से संक्रमित होने का डर रहता है लेकिन जलजमाव और स्वच्छता पर ध्यान देकर से लोग बीमारियों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं
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