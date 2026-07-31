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Jamshedpur News: डालसा ने कराया महिला का इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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Jamshedpur News: जमशेदपुर के साकची निवासी संतोषी लोहार का इलाज एमजीएम अस्पताल में हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के निर्देश पर महिला को डालसा पीएलवी के प्रयास से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर के अनुसार, शुक्रवार को महिला को डिस्चार्ज किया जाएगा।

Jamshedpur News: डालसा ने कराया महिला का इलाज

Jamshedpur News: जमशेदपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के निर्देश पर साकची ह्यूमपाइन निवासी संतोषी लोहार का इलाज पीएलवी नागेन्द्र कुमार ने एमजीएम अस्पताल में कराया गया। गुरुवार को डालसा पीएलवी के प्रयास से महिला को एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टर की निगरानी में महिला स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पीएलवी को डॉक्टर ने बताया कि, शुक्रवार को महिला मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

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